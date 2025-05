Possibile festa scudetto Napoli metropolitane e funicolari h24 fino a lunedì | l’annuncio

Grande festa in vista per i tifosi azzurri: metropolitane e funicolari saranno aperte h24 fino a lunedì, grazie a un'importante novità. Con il campionato di Serie A quasi concluso e il Napoli in vetta, l'evento promette emozioni indimenticabili, soprattutto durante la partita contro il Cagliari. Prepariamoci a celebrare un possibile storico scudetto!

Arriva una notizia importantissima per i tifosi azzurri: prolungato l’orario dei servizi di trasporto fino a lunedì. Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli. Il Napoli, attualmente in vetta alla classifica, ospiterà in casa il Cagliari di Davide Nicola in una sfida dal valore inestimabile. Anche in questa occasione al Maradona non mancherà affatto il supporto dei tifosi: previsto l’ennesimo sold out della stagione per il match decisivo. Nel frattempo arriva un annuncio davvero importante per la possibile festa scudetto. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Possibile festa scudetto Napoli, metropolitane e funicolari h24 fino a lunedì: l’annuncio

