Porta via con te i rifiuti Cartelli anti-degrado dei bimbi

Lungo il torrente Chiassa, cartelli invitano i visitatori a portare via i rifiuti, promuovendo un impegno civico e rispettoso dell'ambiente. Con un appello a adottare un acchiappa-rifiuti e senza cestini lungo il percorso, questa iniziativa mira a salvaguardare le sponde e sensibilizzare sulla riduzione della plastica e dell’inquinamento nei corsi d’acqua.

Plastica bandita dai fiumi di casa con un appello lanciato dal torrente Chiassa per l’adozione di un acchiappa-rifiuti che salvi le sponde. Così lungo il corso del torrente, non sono stati sistemati cestini, ma cartelli con inviti gentili rivolti ai visitatori: "porta via con te i rifiuti, lascia solo bellezza". Il progetto è del Consorzio di Bonifica con Legambiente e le comunità educanti delle frazioni aretine unite per proteggere l’ambiente fluviale. Un patrimonio naturalistico da difendere, grazie anche alla recente inaugurazione del Museo delle Arti Umide. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Porta via con te i rifiuti". Cartelli anti-degrado dei bimbi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Pilone, lago e... rifiuti: Capo Peloro riserva naturale solo sui cartelli

Capo Peloro, con il suo iconico Pilone e le meraviglie naturali, è un tesoro da proteggere tutto l'anno.

Sciopero dei lavoratori Geofor: possibili mancati passaggi nella raccolta dei rifiuti porta a porta

Lunedì 19 maggio 2025, i lavoratori di Geofor sciopereranno per l’intera giornata, con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti porta a porta.

Pilone, lago e... rifiuti: Capo Peloro riserva naturale solo sui cartelli

Capo Peloro, un gioiello naturale di Messina, meriterebbe protezione tutto l’anno, ma spesso è trascurato.

Su questo argomento da altre fonti

Porta via con te i rifiuti e rispetta l'ambiente. I cartelli creati dai bambini contro il degrado e l'appello dal torrente Chiassa invitano ad adottare un acchiappa rifiuti. A Seregno, i cestini sono in sciopero: è ora di combattere l'abbandono dei rifiuti per mantenere le nostre città pulite. 🔗Approfondimenti da altre fonti

"Porta via con te i rifiuti". Cartelli anti-degrado dei bimbi

Segnala msn.com: L’iniziativa nel corso del torrente Chiassa di Consorzio e Legambiente "Un modo per sensibilizzare i cittadini e proteggere l’ambiente fluviale".

Rosignano, rifiuti gettati nei boschi e discariche a cielo aperto

Riporta msn.com: ROSIGNANO. La sintesi sta tutta in quel piccolo cartello di legno posizionato a uno degli alberi di pino che costeggiano via del Solferino alle Spianate: “Nei boschi gli animali non sporcano …le perso ...

Raccolta rifiuti, cambia il sistema ‘Porta a porta’ in tutti i sette Lidi

Segnala msn.com: Ha preso il via la campagna informativa di Clara rivolta agli utenti di Porto Garibaldi e Lido di Volano, dove dal 1° luglio entrerà in vigore il nuovo sistema di raccolta rifiuti. Tutti i residenti, ...