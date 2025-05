Ponte sullo Stretto | al via la pre-cantierizzazione da luglio annuncia Salvini

A luglio prenderà il via la precantierizzazione del Ponte sullo Stretto, annuncia Salvini. Dopo approfonditi studi ingegneristici, geologici e ambientali, i lavori finali sono in corso, con il Ministero dell'Ambiente pronto a informare le istituzioni europee. La grande opera si avvicina, segnando un passo decisivo verso la sua realizzazione.

Sul Ponte sullo Stretto, "con tutti i controlli possibili dal punto di vista ingegneristico, geologico e ambientale, siamo alle battute finali. Nei prossimi giorni il Ministero dell'Ambiente manda la comunicazione alle istituzioni europee del fatto che siamo pronti a partire. L'ultimo passaggio formale sarà l'approvazione del progetto definitivo aggiornato dal lavoro di centinaia di tecnici e ingegneri entro giugno, dopo il quale, a partire da luglio, dall'estate, si parte con la pre-cantierizzazione ". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ponte sullo Stretto: al via la pre-cantierizzazione da luglio, annuncia Salvini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza

La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Ponte sullo Stretto: Doglioni spiega tutto su faglie attive, terremoti e previsioni del progetto

Il progetto del ponte sullo Stretto, in una delle zone più sismicamente attive d'Italia, è al centro delle polemiche.

Ponte sullo Stretto e faglia attiva, le conferme che arrivano dallo spazio: atteso incontro con Doglioni

Il progetto del Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito, con nuove conferme scientifiche riguardanti la faglia attiva.

Se ne parla anche su altri siti

Ponte sullo Stretto, Salvini: L'avvio dei cantieri entro l'estate 2025; Ponte Stretto, Salvini: cantieri al via entro l’estate di quest’anno; Ponte sullo Stretto, sì all’aggiornamento dei costi. Salvini: «Cantieri durante l’estate»; Salvini, 'sul Ponte a battute finali, percorribile tra 7 anni'. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Salvini, 'sul Ponte a battute finali, percorribile tra 7 anni'

Lo riporta ansa.it: Sul Ponte sullo Stretto, "con tutti i controlli possibili dal punto di vista ingegneristico, geologico e ambientale, siamo alle battute finali. (ANSA) ...

Ponte sullo Stretto, ok definitivo dalla commissione VIA: strada spianata per il Cipess, sempre più vicino l’inizio dei lavori

strettoweb.com scrive: Il Ministero dell’Ambiente approva il progetto del Ponte sullo Stretto: completato l’esame d’impatto ambientale, attese le ultime valutazioni ...

Ponte sullo Stretto, via libera del Mase: cantieri pronti e un progetto da 13,5 miliardi

Riporta quifinanza.it: Con il via libera del Mase il ponte sullo Stretto entra nella fase operativa, sostenuto da fondi già allocati e da stime che lo indicano come snodo economico tra Sud Italia e sistema europeo ...