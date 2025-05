Ponte misure anti-caos Da giugno il via al cantiere Obiettivo ridurre i disagi

Da giugno, partiranno i lavori sul ponte di Bressana Bottarone per ridurre i disagi ai cittadini. Miseure alternative e strategie variegate saranno adottate per minimizzare l’impatto dell’intervento straordinario, che interesserà la linea ferroviaria e successivamente l’impalcato stradale fino a settembre, garantendo la sicurezza e migliorando la fruibilità della zona.

Misure alternative, molteplici e variegate strategie per minimizzare gli inevitabili disagi conseguenti all’intervento straordinario sul ponte di Bressana Bottarone che, dal 1° giugno sino a fine settembre, interesserà la linea ferroviaria e, nei giorni successivi, l’impalcato stradale, che sarà a senso unico alternato fino al 2026. Per garantire la sicurezza degli utenti, la certezza degli orari di transito e un’impalcatura generale dei flussi viabilistici in grado di soddisfare le esigenze di mobilità del territorio, ci saranno portali e siti dedicati, a cura di Provincia e Rfi, per l’intero periodo dell’intervento straordinario sulla linea ferroviaria e sull’impalcato stradale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte, misure anti-caos. Da giugno il via al cantiere. Obiettivo ridurre i disagi

