Polemiche su TrigNo l’incontro Meet & Greet a 129€ | i fan insorgono per il prezzo da star

Le polemiche esplodono per l'incontro "Meet & Greet" di Trigno, con prezzi accusingi di star: 129€. I fan, entusiasti per il talento di TrignNo, vincitore di Amici24, si lamentano dell'alto costo. Intanto, il giovane artista si prepara a conquistare i palchi di Milano e Roma con concerti a soli 25 euro, promettendo un’esperienza accessibile e coinvolgente.

Il talento di TrigNo, fresco vincitore della categoria canto ad Amici24, è pronto a conquistare i palchi con i suoi primi concerti live. Le date da segnare sono il 20 novembre a Milano e il 26 novembre a Roma, con biglietti base a un prezzo accessibile di 25 euro. Polemiche su TrigNo: fan insorgono per. 🔗Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Polemiche su TrigNo, l’incontro “Meet & Greet” a 129€: i fan insorgono per il prezzo “da star”

