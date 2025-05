Plautus Festival in scena attori non vedenti

Il Plautus Festival torna a Sarsina dal 6 luglio all’7 agosto con una 65ª edizione ricca di novità, tra cui attori non vedenti in scena. Presentato ieri a Roma, l’evento promette spettacoli innovativi e inclusivi, celebrando il patrimonio classico con un’attenzione particolare all’accessibilità e alla diversità. Un appuntamento imperdibile per apprezzare teatro e cultura in uno scenario unico.

Cesena, 22 maggio 2025 – Presentazione in pompa magna, ieri, nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma per la 65ª edizione del Plautus Festival che si svolgerà a Sarsina dal 6 luglio al 7 agosto. A fare gli onori di casa è stata Alice Buonguerrieri, parlamentare romagnola di Fratelli d'Italia e sostenitrice del festival plautino anche per le sue origini nell'alta Valle del Savio. Gli spettacoli si svolgeranno dal 6 luglio al 7 agosto e si arricchiranno di quattro appuntamenti con Fabulinus, festival di teatro ragazzi.

Durante il Plautus Festival 2025, in scena attori non vedenti, il sindaco Cangini ha dichiarato alla Camera: «Un grande orgoglio essere qui a presentare un evento che valorizza l'inclusione e la cultura». La manifestazione dimostra come teatro e diversità si incontrino, offrendo al pubblico un'esperienza unica e significativa, promuovendo sensibilità e progresso nella nostra comunità.

Rassegna (6 luglio-7 agosto) presentata alla Camera. Sandrelli e Caprioglio le big. Recitano spettatori fruitori dell'audiodescrizione

Tocca al direttore artistico Edoardo Siravo, al suo quarto anno, illustrare il programma 2025 alla sua 65esima edizione. Avrà il suo inizio domenica 6 luglio in piazza San Francesco con Casinaria.

Estate a Sarsina ricca di eventi che intrecceranno storia, cultura, spettacolo e tradizioni locali.