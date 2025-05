Più liberi di muoversi Del Grande per la giustizia | Cambiamento irreversibile

A Pistoia, il desiderio di libertà di muoversi si intreccia con la lotta per la giustizia nel Mediterraneo. Dal 2006, la volontà di vivere senza confini ha acceso una voce forte contro le atroci stragi che insanguinano le acque. È un cambiamento irreversibile, un passo deciso verso un mondo più giusto, dove i diritti fondamentali prevalgono sulla paura e l'indifferenza.

PISTOIA Liberi di muoversi. In pieno godimento di un diritto essenziale: vivere e porre fine a quella vergognosa strage che ogni giorno macchia le acque del Mediterraneo. Tutto è iniziato inseguendo il sogno di un mondo senza più divieti di viaggio. Che nel 2006 ha cominciato a diventare voce gridata, parola scritta, immagine filmata. Così Gabriele Del Grande (sabato, ore 19, teatro Bolognini), scrittore, giornalista e regista, ha iniziato a occuparsi di migrazioni, viaggiando, guardando coi propri occhi e infine restituendo.

