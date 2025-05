Pisa capitale del trapianto di rene Qui saranno scritte le linee guida per la sicurezza da donatore vivente

Pisa, capitale del trapianto di rene, si prepara ad accogliere un evento di livello mondiale. Il 22 maggio 2025 segna i 25 anni di eccellenza in questo campo, e ad autunno la città diventerà il centro globale delle linee guida sulla sicurezza dei donatori viventi. Un traguardo storico che rafforza la leadership italiana nel settore dei trapianti.

Pisa, 22 maggio 2025 – Un appuntamento di rilevanza mondiale per celebrare i 25 anni di un primato assoluto. Ad autunno Pisa diventerà infatti la capitale mondiale dei trapianti da donatore vivente, perché ospiterà una conferenza durante la quale verranno redatte le prime linee guida internazionali dedicate alla sicurezza del donatore vivente di rene. Del resto, proprio nella città toscana è stato eseguito, il 27 aprile 2000, il primo prelievo di rene da donatore vivente con tecnica mini-invasiva a scopo di trapianto e da quel momento è diventata un punto di riferimento nazionale per questa procedura innovativa, con centinaia di interventi effettuati e un ruolo di primo piano nella diffusione e nella standardizzazione della tecnica in tutta Italia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, capitale del trapianto di rene. Qui saranno scritte le linee guida per la sicurezza da donatore vivente

Trapianti di rene da donatore vivente, evento mondiale a Pisa

Pisa celebra un evento mondiale: il trapianto di rene da donatore vivente, con un'importante conferenza il 21 maggio 2025.

Trapianti, a Pisa evento mondiale, prime linee guida sicurezza donatore vivente di rene

Il 27 aprile 2000 a Pisa, fu eseguito il primo trapianto di rene da donatore vivente con tecnica mini-invasiva, segnando una svolta nel campo della medicina.

Trapianti, a Pisa evento mondiale, prime linee guida sicurezza donatore vivente di rene

Il 27 aprile 2000, a Pisa, è stato eseguito il primo trapianto di rene da donatore vivente con tecnica mini-invasiva, segnando un passo rivoluzionario nel settore.

Pisa, capitale del trapianto di rene, ospita la Conferenza mondiale sulla sicurezza dei donatori viventi. Qui saranno definite le prime linee guida internazionali per garantire la salute dei donatori, in un evento di rilevanza globale dedicato ai trapianti.

Pisa, capitale del trapianto di rene. Qui saranno scritte le linee guida per la sicurezza da donatore vivente

Appuntamento in autunno con un convegno internazionale che richiamerà i maggiori esperti del mondo. Il chirurgo Ugo Boggi: "L'intervento mini-invasivo da adesso in poi deve diventare una tecnica stand ...

Trapianto di rene, in Toscana la storia e il futuro

PISA: Nel 2000 il primo prelievo di rene da donatore vivente con tecnica mini-invasiva. Un evento mondiale per individuare le linee guida internazionali ...

Trapianti, a Pisa evento mondiale, prime linee guida sicurezza donatore vivente di rene

Il 27 aprile 2000, a Pisa, veniva eseguito il primo prelievo di rene da donatore vivente con tecnica mini-invasiva a scopo di trapianto. Da quel momento, la città è diventata un punto di riferimento n ...