Piqué su PSG Inter | Partita equilibrata sono due grandi squadre con grandi giocatori

Piqué su PSG Inter, le dichiarazioni dell’ex giocatore sulla finale di Champions del 31 maggio. L’ex calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, presente a Torino in occasione della Kings League European Finals che si terrà all’Inalpi Arena, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in merito alla finale di Champions League che si terrà il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco, in cui si sfideranno il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l’ Inter di Simone Inzaghi. LE PAROLE DI PIQUE’ SULLA FINALE DI CHAMPIONS – «Staremo a vedere ormai è una partita abbastanza importante. 🔗Leggi su Internews24.com