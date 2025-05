Piquè rivela | Finale Psg Inter? Due grandi squadre vinca il migliore Una leggenda che mi piace è Totti a vincere il Pallone d’Oro sarà…

Piqué anticipa un finale di Champions tra PSG e Inter: due grandi squadre pronte a sfidarsi, con il sogno di vincere il titolo e magari laurearsi leggenda. Tra le sue parole, l'ex difensore ha anche commentato i temi caldi del calcio, tifando per il talento e le storie che rendono il calcio uno sport unico, proprio come la leggenda di Totti e il sogno del Pallone d’Oro.

Piquè, a margine delle European Finals di Kings League, ha parlato così di diversi temi. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore. (Giuseppe Colicchia inviato all’Inalpi Arena) – A Torino, a margine delle European Finals di Kings League, l’ex difensore del Barcellona Piquè ha rilasciato queste dichiarazioni in zona mista. PSG INTER – «Staremo a vedere ormai è una partita abbastanza importante. Sono abbastanza equilibrate dove decidere o l’uno o l’altro. No, non lo so. Sono due grandi squadre, con grandi giocatori. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Piquè rivela: «Finale Psg Inter? Due grandi squadre, vinca il migliore. Una leggenda che mi piace è Totti, a vincere il Pallone d’Oro sarà…»

