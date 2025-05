Pio Esposito Inter il classe 2005 come Yamal | il curioso legame statistico

Pio Esposito, nato nel 2005, si distingue per un curioso legame statistico con il talento del Barcellona, Yamal. Ieri sera, con lo Spezia, ha scritto una nuova pagina memorabile, siglando un gol spettacolare da punizione a giro. Un gesto tecnico che conferma il suo potenziale e rafforza il suo legame con i grandi protagonisti del calcio giovane.

Pio Esposito Inter, la statistica che lo accomuna al gioiello del Barcellona Lamine Yamal: i dettagli. Ieri sera, Francesco Pio Esposito ha contribuito a scrivere una nuova entusiasmante pagina della sua stagione con lo Spezia, segnando un gol magnifico con una punizione a giro che ha fissato il punteggio sul 2-0 nelle semifinali dei playoff Serie B. Questo successo potrebbe avvicinarlo all’ Inter come giocatore chiave per la stagione 202526. Nato nel 2005, Esposito si trova a dover scegliere tra un potenziale Mondiale per Club con i nerazzurri e l’Europeo U21 con l’Italia. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il classe 2005 come Yamal: il curioso legame statistico

