Pink Floyd Legend al Verdi Sono aperte le prevendite

Apre le prevendite il concerto dei Pink Floyd Legend al Teatro Verdi di Firenze il 10 ottobre. Considerata la band più autorevole interpretante i capolavori dei Pink Floyd, la compagnia porterà sul palco l’Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour, accompagnata dalla Legend Orchestra e da eccellenti cori locali. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e dei grandi classici.

Il 10 ottobre i Pink Floyd Legend, considerati da critica e pubblico come la più autorevole band interprete dei capolavori dei Pink Floyd, si esibiranno al Teatro Verdi di Firenze con l’ Atom Heart Mother & Greatest Hits Tour, accompagnati dalla Legend Orchestra e da due cori d’eccellenza del territorio: Sesto in Canto e Animae Voces, preparati dal Maestro Edoardo Materassi. Un concerto imponente, con oltre 100 artisti sul palco, che da sempre registra ovunque il tutto esaurito nei maggiori teatri italiani come l’Arcimboldi di Milano, il Petruzzelli di Bari, lo Sferisterio di Macerata, il Parco della Musica di Roma, il Teatro Colosseo di Torino, il Metropolitan di Catania e il Bellini di Napoli. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pink Floyd Legend al Verdi. Sono aperte le prevendite

