Pininfarina celebra 95 anni con una mostra al Mauto | debutto della Morgan Midsummer

Sei dei più iconici modelli firmati Pininfarina, esposti in una Temporary Exhibition al Mauto dal 17 al 23 maggio, hanno fatto da cornice all'evento per i 95 anni della storica casa automobilistica. La Morgan Midsummer, affascinante roadster disegnata da Pininfarina, ha fatto il suo debutto assoluto in Italia e, per la prima volta, è stata esposta all'interno di un museo. Prima vettura a fregiarsi del nuovo marchio Pininfarina Fuoriserie, ha rappresentato un momento simbolico e fortemente identitario all'interno della mostra. 🔗Leggi su Quotidiano.net