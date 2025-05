Piccoli cronisti crescono Festa in San Francesco

"Piccoli cronisti crescono" celebra la ventitreesima edizione del Campionato di Giornalismo a San Francesco, Lucca. Tra idee, scrittura, foto e disegni colorati, i giovani giornalisti mettono impegno e passione, spesso nel tempo libero, per raccontare storie e condividere emozioni. Un progetto che stimola creatività e spirito di squadra, dimostrando che anche i più giovani possono fare grandi cose.

LUCCA Trenta pagine: prima pensate, poi scritte, infine pubblicate sul nostro quotidiano. Foto, disegni colorati e soprattutto tanto impegno, spesso "rubato" al tempo libero. Ma se il Campionato di Giornalismo ha festeggiato quest'anno la sua ventitreesima edizione, il motivo è chiaro: è un progetto che piace. Piace alle scuole, piace agli insegnanti, ma soprattutto piace ai ragazzi. Ragazzi che, con entusiasmo, si mettono nei panni di cronisti per raccontare storie e affrontare temi di grande attualità .

Pioggia di premi per gli alunni delle medie e delle elementare della Lucchesia. Un'edizione record per numero di partecipanti, servizi e inchieste realizzate.

