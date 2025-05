Piacenza Pride le modifiche alla viabilità

Per garantire il regolare svolgimento del 2° Piacenza Pride, sabato 24 maggio saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 8 fino al termine della manifestazione, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su alcune vie interessate. Si invitano cittadini e utenti a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Per consentire lo svolgimento del 2° "Piacenza Pride" si renderanno necessarie, nella giornata di sabato 24 maggio, alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 8 del mattino sino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della.

Cantieri sulla statale Tosco-Romagnola: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Ravenna, 16 maggio 2025 - A partire da lunedì 19 maggio, la viabilità lungo la statale 67 ‘Tosco-Romagnola’ subirà modifiche significative a causa di importanti cantieri.

FalComics, modifiche alla viabilità. Per i residenti permessi validi in tutte le zone a pagamento

FalComics porta con sé significative modifiche alla viabilità per i residenti di Falconara. Durante l'evento, in programma dal 20 al 27 maggio, i permessi di sosta saranno validi in tutte le zone a pagamento, garantendo l'accesso e la comodità necessaria per vivere appieno la manifestazione.

