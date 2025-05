Perché cambiare TV se quello vecchio funziona ancora? La gamma Strong di Google TV risolve ogni esigenza

Perché cambiare TV se il tuo vecchio modello funziona ancora? La gamma Strong di Google TV offre soluzioni innovative, dai set-top box alle stick HDMI e dongle, per ogni esigenza. Affidabili e durevoli, i prodotti Strong trasformano il tuo modo di vedere la TV, combinando funzionalità avanzate e prestazioni eccellenti. Scopri come migliorare la tua esperienza televisiva.

ASCOLTI TV 11 MAGGIO 2025: LOLITA LOBOSCO FUNZIONA ANCHE IN REPLICA (20%), LO SHOW DEI RECORD (10,9%), FAZIO (10,3%+8,7%), INSIDE (9,1%), REPORT (9%)

Il 11 maggio 2025, gli ascolti tv hanno mostrato risultati interessanti: la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha dimostrato di avere un buon riscontro, mentre Lo Show dei Record ha collezionato un ottimo risultato.

Myrta Merlino pronta a cambiare rotta in tv

Myrta Merlino è pronta a cambiare rotta nel panorama televisivo. La conduttrice, attualmente alla guida di "Pomeriggio 5", potrebbe trasferirsi su Rete Quattro con un nuovo programma che unisce cucina e politica.

