per la giornata mondiale del sollievo il convegno della asl le dimensioni del dolore

In occasione della Giornata Mondiale del Sollievo, la ASL di Pescara propone il convegno “Le dimensioni del dolore”, aperto a tutta la comunità. Organizzato dalla UOC Hospice e Cure Palliative, l’evento intende promuovere riflessione e sensibilizzazione sul tema del dolore, offrendo approfondimenti e strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

