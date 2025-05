Per il 45% degli studenti il cellulare arriva in prima media

Per il 45% degli studenti, il cellulare arriva già in prima media. Tra amici o nemici? Mentre le scienze dell’educazione evidenziano i vantaggi dell’uso precoce dei media digitali, le scienze psicologiche e della salute mettono in guardia sui possibili rischi legati alla distrazione, alla privazione del sonno e ad altri effetti negativi.

Amici o nemici? Mentre le scienze dell’educazione enfatizzano i benefici dell’uso precoce dei media digitali (come le app educative ) per lo sviluppo delle competenze e della creatività, le scienze psicologiche e della salute ne sottolineano i rischi, come la distrazione, la privazione del sonno e i cambiamenti cerebrali e cognitivi. Lo studio EyesUp! segna alcuni punti fermi e conferma che il fenomeno va comunque conosciuto e governato. Dai dati emerge, infatti, che l’accesso precoce agli smartphone è molto diffuso: il 45% di ragazzi e ragazze ne ha ricevuto uno personale in occasione del passaggio dalla scuola primaria alla scuola media. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Per il 45% degli studenti il cellulare arriva in prima media

