Per fare un albero fiaba musicale al Teatro Verdi per i 100 anni della scuola San Fiorenzo

Non perdete l’appuntamento domenica 25 maggio al Teatro Verdi di Fiorenzuola, alle 16:30: la fiaba musicale "Per fare un albero", organizzata dalla Scuola di Musica di Fiorenzuola dell’"Orchestra Amadeus", celebra i 100 anni della Scuola San Fiorenzo. Un evento speciale per grandi e piccini, tra musica e magia, nel centenario di una tradizione che unisce arte e comunità.

Appuntamento da non perdere, domenica 25 maggio, al Teatro Verdi di Fiorenzuola. Alle ore 16,30 andrà in scena la fiaba musicale "Per fare un albero", organizzata dalla Scuola di Musica di Fiorenzuola dell' "Orchestra Amadeus", con il patrocinio del Comune, per celebrare i cento anni della.

