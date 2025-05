Pensioni pesa il divario di genere Per le donne 8mila euro in meno

A Firenze, le donne percepiscono in media circa 8.000 euro in meno di pensione rispetto agli uomini, evidenziando un persistente divario di genere. Con 141.238 donne tra i pensionati e un totale di oltre 263.000 pensionati nella città metropolitana, questa disparità influisce significativamente sulla qualità di vita delle donne anziane, denuncando criticità nel sistema previdenziale.

Firenze, 22 maggio 2025 – Nella Città Metropolitana di Firenze i pensionati sono 263.043, di cui 141.238 donne e 121.805 uomini. Le pensioni complessivamente erogate sono 383.462, con una netta prevalenza di prestazioni di vecchiaia (244.456). Ma è l'importo medio annuo delle pensioni a evidenziare un problema strutturale: 21.017 euro, cifra che scende a 16.696 euro per le donne, mentre gli uomini percepiscono in media 24.919 euro l'anno. Una differenza che sfiora gli 8.200 euro e che, secondo CNA Pensionati Firenze, è il segnale evidente di carriere più discontinue, carichi familiari più pesanti e retribuzioni più basse a parità di ruolo.

Il divario di genere nelle pensioni si aggira intorno agli 8.000 euro in meno per le donne, evidenziando una disparità ancora presente nel sistema previdenziale. Nel frattempo, la previdenza complementare si avvicina a quota 10 milioni di iscritti, rappresentando un'opportunità importante per ridurre le differenze e garantire un futuro più sicuro a tutti.

