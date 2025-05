passerella ciclopedonale sul calcandola avviata la posa degli impalcati metallici

A Sarzana, il 22 maggio 2025, sono iniziati i lavori per la passerella ciclopedonale sul Calcandola. Gli operai stanno posando gli impalcati metallici nel greto del torrente, un progetto che promette di migliorare la mobilità e la connettività tra il parcheggio dello stadio Miro Luperi e il centro città, offrendo un percorso sicuro e sostenibile per pedoni e ciclisti.

Sarzana, 22 maggio 2025 – Operai al lavoro nel greto del Calcandola. E’ iniziata lunedì mattina la posa degli impalcati che andranno a sorreggere la passerella ciclopedonale che, forse dalla prossima estate, dal parcheggio dello stadio Miro Luperi, attraversando il torrente, permetterà di raggiungere in una manciata di minuti il centro storico. Dopo il via libera dell’Istituto italiano di saldatura di Genova – incaricato dagli uffici tecnici comunali di effettuare controlli di qualità sulle carpenterie metalliche – le strutture saldate sono state trasportate in cantiere. 🔗Leggi su Lanazione.it