Papa Leone XIV | portare nel mondo ferito dalla guerra promessa di pace vera e duratura

Papa Leone XIV richiama all’Assemblea delle Pontificie Opere Missionarie l’urgenza di portare nel mondo, ferito dalla guerra, la promessa di una pace autentica e duratura. Con un appello all’impegno e alla solidarietà, invita a lavorare insieme per sperare in un futuro migliore, in cui la pace possa prevalere sul conflitto e sulla sofferenza.

Papa Leone XIV torna a parlare di pace nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie. Da Prevost l’invito a portare nel mondo ferito dalla guerra la promessa di una pace vera e duratura. Servizio di Paolo Fucili. Papa Leone XIV: portare nel mondo ferito dalla guerra promessa di pace vera e duratura TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: portare nel mondo ferito dalla guerra promessa di pace vera e duratura

