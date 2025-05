Palpeggiò la collega in Comune | condannato

Un dipendente del Comune di Verucchio è stato condannato a un anno e 4 mesi per aver palpeggiato una collega in ufficio, episodio che ha portato a un procedimento per violenza sessuale. La vicenda ha suscitato indignazione, evidenziando l'importanza del rispetto e della tutela nei luoghi di lavoro.

Era finito a processo per violenza sessuale, con l’accusa di aver messo le mani addosso a una ragazza mentre si trovavano in ufficio. Un dipendente del Comune di Verucchio è stato condannato dal giudice a un anno e 4 mesi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo aveva palpeggiato una ragazza che – all’epoca dei fatti – prestava servizio presso l’ente. Il dipendente, che ha sempre respinto l’accusa a suo carico, potrà beneficiare della sospensione della pena, ma dovrà versare un risarcimento di 8mila euro alla ragazza e frequentare, per un anno, un percorso di recupero contro la violenza sessuale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palpeggiò la collega in Comune: condannato

