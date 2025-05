Pallanuoto il pratese Lorenzo Bruni convocato in Nazionale

Il pratese Lorenzo Bruni è stato convocato nella nazionale di pallanuoto dal commissario tecnico Alessandro Campagna. La selezione si prepara per il raduno di Ostia, in vista dei Mondiali di Singapore di luglio. Un riconoscimento importante per il talento pratese, che si appresta ad affrontare questa sfida internazionale con entusiasmo e determinazione.

Prato, 22 maggio 2025 - Nelle scorse ore, il commissario tecnico della Nazionale di pallanuoto Alessandro Campagna ha diramato la lista dei convocati in vista del raduno di Ostia del prossimo 26 maggio, propedeutico alla preparazione per i Mondiali di Singapore del prossimo luglio. E nell'elenco, c'è anche Lorenzo Bruni, che dopo esser stato uno degli “alfieri” dello scorso ciclo (corredato da medaglie europee e mondiali) si candida per un ruolo da protagonista anche nel “nuovo corso”. Il pallanotista di Prato, colonna del Settebello degli ultimi anni, era reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, il pratese Lorenzo Bruni convocato in Nazionale

