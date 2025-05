Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona alla bella | a Salerno gara 3 della semifinale play-off

Mercoledì scorso, alla piscina del Passetto, la Evomet Vela Ancona ha scritto una pagina storica nel torneo di A2 maschile di pallanuoto, vincendo contro la Rari Nantes Salerno in una sfida infinita decisa ai rigori. La semifinale playoff si deciderà ora sabato in gara tre a Salerno, mantenendo vivo il sogno di conquistare la finale.

