Pallamano Il CUS Cassino Gaeta ’84 Under 16 approda alle Finali Nazionali di Chieti

Il CUS Cassino Gaeta ’84 Under 16 si prepara a un'importante sfida a Chieti, dove si assegna lo scudetto di categoria. Dopo una stagione eccellente, culminata con 6 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta, i giovani atleti, guidati dal coach Matteo Usai, sono pronti a rappresentare il loro club nelle finali nazionali di pallamano.

