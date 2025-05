Pagani al via le domande di adesione Terme Forlenza di Contursi Terme

Da oggi, i cittadini paganesi possono presentare le domande di adesione per le Cure Termali presso le terme Forlenza di Contursi Terme. Un'occasione per vivere settimane di relax e socializzazione senza costi aggiuntivi, grazie all'impegno dell’amministrazione per garantire benessere e aggregazione anche quest’estate.

