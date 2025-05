Padre Zanotti non ci fu violenza sessuale Assolto il frate cappuccino della comunità Oasi7

Padre Antonio Zanotti, frate cappuccino della comunità Oasi7 ad Antegnate, è stato assolto da tutte le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti. La sentenza del tribunale collegiale, presieduta dal giudice Ingrascì, ha riconosciuto che i fatti non configurano reati, chiudendo così un capitolo difficile per la comunità e per il religioso, con una pronuncia di assoluzione piena.

Antegnate, 22 maggio 2025 – Padre Antonio Zanotti assolto sia dall’accusa di violenza sessuale (perché il fatto non costituisce reato) che da quella di maltrattamenti (perché il fatto non sussiste). La sentenza pronunciata dal tribunale collegiale (presidente Ingrascì, a latere le colleghe Garufi e Mazza). Il pm Esposito aveva chiesto la condanna a sei anni per la violenza, e l’assoluzione per i maltrattamenti. La difesa, avvocato Giobbi, l’assoluzione per entrambi i reati. E dopo la lettura della sentenza ha dichiarato: “Giustizia è stata fatta”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Padre Zanotti, non ci fu violenza sessuale. Assolto il frate cappuccino della comunità Oasi7

In un clima teso, oggi a Bergamo si è svolta la discussione del controverso processo che vede padre Antonio Zanotti, frate cappuccino di 78 anni, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti.

Nella controversia che avvolge padre Antonio Zanotti, 78 anni, emerge un quadro complesso: mentre è accusato di presunti abusi sessuali e maltrattamenti, la difesa presenta la vittima come un giovane irrequieto.

