Osimhen Juve rivelazione sul nigeriano | è il primo grande obiettivo insieme a quei due giocatori Cosa succederà in estate

Il futuro di Victor Osimhen è al centro delle attenzioni di Juventus e altri grandi club. Rivelazioni di mercato e sondaggi indicano l’attaccante nigeriano come uno dei principali obiettivi della prossima estate. Con i giochi di mercato ancora aperti, è interessante scoprire cosa potrà succedere e quali saranno le strategie delle big alla conquista di Osimhen.

Osimhen Juve, rivelazione sul nigeriano: è il primo grande obiettivo insieme a quei due giocatori. Cosa succederà nel corso della prossima estate. Intervenuto su Radio Bianconera, Niccolò Ceccarini ha parlato tra le altre cose anche di Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli ormai da diverso tempo nel mirino del calciomercato Juve. OBIETTIVI PRINCIPALI – « La Juventus non si muoverà molto, ma lo farà in maniera decisa. Osimhen è il primo grande obiettivo, insieme a uno tra Ederson e Tonali per rinforzare una mediana che in questa stagione ha reso ampiamente al di sotto delle aspettative ». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, rivelazione sul nigeriano: è il primo grande obiettivo insieme a quei due giocatori. Cosa succederà in estate

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO

Victor Osimhen si conferma star del calcio turco, realizzando una doppietta nella finale di Coppa di Turchia contro il Trabzonspor, portando il Galatasaray alla vittoria.

Osimhen Juve, dalla Turchia stravolgono lo scenario per il nigeriano. L’ultima indiscrezione che rimescola le carte in tavola, novità importanti

Victor Osimhen, attaccante nigeriano, torna al centro delle attenzioni di mercato con novità provenienti dalla Turchia.

Osimhen Juve, è tutto vero: ci ha provato anche il Fenerbahce! Le ultimissime sul futuro del centravanti nigeriano

Victor Osimhen è al centro di voci di mercato sempre più insistenti. Dopo l'interesse della Juventus, anche il Fenerbahce ha fatto un tentativo per il centravanti nigeriano.

Osimhen Juventus, clamoroso da Napoli: il centravanti nigeriano ha sciolto le riserve sul suo futuro! Decisione presa

juventusnews24.com scrive: Osimhen Juventus, clamoroso da Napoli: il centravanti nigeriano ha sciolto le riserve sul suo futuro! Decisione presa: tutti gli ultimi aggiornamenti Direttamente da Napoli arrivano degli aggiornament ...

Juventus, Osimhen contatti in corso: pronta una proposta da 80 milioni

Da msn.com: La Juventus accelera per Victor Osimhen: offerta da 80 milioni per il bomber del Napoli. Ma De Laurentiis non scende sotto i 100. Il calciomercato estivo si avvicina e con esso tornano i movimenti del ...

Osimhen gela la Juventus: la risposta che spiazza Giuntoli

Segnala calciomercato.it: Victor Osimhen è in cima ai desideri della Juventus per l'attacco: le ultime sul futuro dell'attaccante di proprietà del Napoli ...