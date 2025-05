Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 22 maggio 2025

Scopri le previsioni di oggi 22 maggio 2025 per il Capricorno secondo Paolo Fox. Segno governato da Saturno, il Capricorno si distingue per resilienza, ambizione e disciplina. In questa giornata, le stelle suggeriscono momenti di riflessione e crescita. Mantenete la vostra determinazione e affrontate le sfide con fattura, sfruttando al massimo le energie positive in arrivo.

Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia.

