Orgoglio ’pride’ sui Trepponti

Torna il Comacchio Pride, l'evento che celebra l'orgoglio, la libertà e l'inclusione sui trepponti della città lagunare. Domenica 1° giugno, l'arcobaleno illuminerà i canali, rappresentando un momento di festa e solidarietà organizzato dall'associazione OpenUp Aps, guidata da Gennaro Sorvillo, ideatore del Pride 2023. Un'occasione per promuovere i valori di rispetto e diversità.

Torna l’arcobaleno sui canali della città lagunare. Domenica 1° giugno, infatti, si terrà la terza edizione il Comacchio Pride, evento che celebra l’ orgoglio, la libertà e l’ inclusione, organizzato dall’associazione OpenUp Aps, guidata dal presidente Gennaro Sorvillo (già ideatore del Pride 2023) insieme al team composto da Carolina Lavin Fantastichini, Maria Fiorani, Giovanna Galeone, Mengi Cavallari, Filippo Burbano Fantastichini e Sara Pazzafini, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Comacchio e supportato da sponsor e realtà locali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orgoglio ’pride’ sui Trepponti

Scopri altri approfondimenti

iOS 18.5: satellitari per iPhone 13, notifica Tempo di utilizzo e sfondo Pride

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 18.5, un aggiornamento che introduce significative novità per gli utenti di iPhone 13.

iOS 18.5: aggiornamenti con sfondo Pride Harmony, nuove funzioni per iPhone, Apple Watch e Mail

Apple ha appena lanciato iOS 18.5, un aggiornamento significativo per iPhone e Apple Watch. Questa versione introduce nuovi sfondi in tema Pride, migliorie grafiche e funzionalità innovative, rendendo l’esperienza utente ancora più ricca e coinvolgente.

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana”

Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Se ne parla anche su altri siti

Orgoglio ’pride’ sui Trepponti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Orgoglio ’pride’ sui Trepponti

Lo riporta msn.com: Torna l’arcobaleno sui canali della città lagunare. Domenica 1° giugno, infatti, si terrà la terza edizione il Comacchio Pride, ...

Abruzzo Pride 2025: un mese di lotta, cultura e orgoglio con la transumanza queer

Riporta laquilablog.it: L’Abruzzo Pride torna nel 2025 con un’edizione che rompe ogni confine e dura un mese intero, dal 25 maggio al 21 giugno ...

Pride Abruzzo “orgoglio e non vanto”, in corteo circa duemila persone a Chieti

Riporta ekuonews.it: l’invisibilizzazione è il problema principale – ha dettola portavoce Manuela Di Nardo – : il pride è proprio questo, vuol dire orgoglio e non vanto, ma smettere di vergognarsi e quindi iniziare un ...