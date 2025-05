Organici di Polizia in Puglia Siap | A Brindisi scopertura di oltre il 20 percento

La carenza di organici nella Polizia di Stato in Puglia, con un incremento di oltre il 20% delle scoperture a Brindisi, è al centro di un incontro decisivo del Siap a Bari. L'evento ha sottolineato le gravi difficoltà del settore e la necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e efficienza.

La grave carenza di personale che affligge la Polizia di Stato in Puglia è stata al centro del direttivo regionale del Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap), riunitosi oggi a Bari presso il Centro Polifunzionale. L'incontro, descritto come un momento cardine di confronto democratico e. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Organici di Polizia in Puglia, Siap: "A Brindisi scopertura di oltre il 20 percento"

Il segretario generale Provinciale S.I.A.P. Antonazzo Pasquale al direttivo regionale Siap Puglia

Il Segretario Generale Provinciale del SIAP, Antonazzo Pasquale, ha partecipato al direttivo regionale del sindacato a Bari, affrontando la grave carenza di personale che colpisce la Polizia di Stato in Puglia.

