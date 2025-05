Onu recupera e spedisce a Gaza l' equivalente di 90 camion di aiuti | Netanyahu | Pronti per un cessate il fuoco temporaneo | Cisgiordania spari in aria durante una visita di diplomatici

L’ONU ha inviato a Gaza un aiuto equivalente a 90 camion, mentre Netanyahu si prepara per un temporaneo cessate il fuoco. Durante una visita in Cisgiordania, sono stati esplosi colpi in aria, coinvolgendo anche il viceconsole italiano. Il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore israeliano, condannando le minacce come inaccettabili, e le IDF si sono scusate per l’incidente.

Coinvolto anche il viceconsole italiano. Il ministro degli Esteri convoca l'ambasciatore israeliano. Tajani: Minacce inaccettabili". Le Idf si scusano per l'incidente

Onu:Gaza, escalation "è pulizia etnica"

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha espresso forte preoccupazione per la recente escalation militare in Gaza, definendola una forma di pulizia etnica.

Onu non partecipa distribuzione aiuti fondazione Usa a Gaza

L'ONU ha annunciato che non parteciperà alla distribuzione degli aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta dagli Stati Uniti.

L'Onu lancia allarme: Gaza è sull'orlo della carestia

L'ONU lancia un preoccupante allarme: Gaza è sull'orlo della carestia. Da oltre dieci settimane, la popolazione affronta la drammatica mancanza di cibo, acqua e medicinali.

