Onu | 90 camion di aiuti umanitari spediti a Gaza | Netanyahu | Pronti per un cessate il fuoco temporaneo | Cisgiordania spari in aria durante una visita di diplomatici

Oltre 90 camion di aiuti umanitari sono stati spediti a Gaza, mentre Netanyahu si prepara a un cessate il fuoco temporaneo. La situazione si aggrava con spari in aria in Cisgiordania durante una visita diplomatica, coinvolgendo anche il viceconsole italiano. Tajani condanna le minacce, e le IDF si scusano per l'incidente, sottolineando le tensioni crescenti nella regione.

Coinvolto anche il viceconsole italiano. Il ministro degli Esteri convoca l'ambasciatore israeliano. Tajani: Minacce inaccettabili". Le Idf si scusano per l'incidente 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Onu: "90 camion di aiuti umanitari spediti a Gaza" | Netanyahu: "Pronti per un cessate il fuoco temporaneo" | Cisgiordania, spari in aria durante una visita di diplomatici

Scopri altri approfondimenti

Onu recupera e spedisce a Gaza l'equivalente di 90 camion di aiuti | Netanyahu: "Pronti per un cessate il fuoco temporaneo" | Cisgiordania, spari in aria durante una visita di diplomatici

L’ONU ha inviato a Gaza un aiuto equivalente a 90 camion, mentre Netanyahu si prepara per un temporaneo cessate il fuoco.

Onu, 'oggi 20 camion di aiuti entreranno nella Striscia di Gaza'

Oggi, 20 camion di aiuti umanitari, principalmente cibo, entreranno nella Striscia di Gaza. Un rappresentante delle Nazioni Unite ha confermato questa operazione, mentre le autorità israeliane non hanno ancora commentato.

Onu, autorizzati a invio circa 100 camion di aiuti a Gaza

L'ONU è stata autorizzata a inviare circa 100 camion di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, secondo l'annuncio del portavoce Jens Laerke a Ginevra.

Cosa riportano altre fonti

L’ONU ha recuperato l’equivalente di 90 camion di aiuti a Gaza, ma l’Unicef segnala che sono ancora insufficienti, sottolineando che non c’è più tempo. Netanyahu si dichiara pronto a un cessate il fuoco temporaneo, mentre in Cisgiordania sono stati sparati colpi in aria durante una visita diplomatica. Chi controlla la misteriosa fondazione che gestirà tutti gli aiuti umanitari? 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Onu recupera equivalente di 90 camion di aiuti a Gaza

Scrive gazzettadiparma.it: (ANSA) - GAZA, 22 MAG - L'Onu ha recuperato, e cominciato a distribuire nella Striscia di Gaza, l'equivalente di 90 camion di aiuti umanitari, per la prima volta dall'inizio del blocco totale sul terr ...

Gaza, Onu: da Israele via libera a ingresso di 100 camion di aiuti

ilsole24ore.com scrive: Dopo quasi tre mesi di blocco totale da parte di Israele cinque camion che trasportavano alimenti per bambini e altri aiuti necessari sono entrati il 19 maggio nel territorio della Striscia che attual ...

Gaza, chi controlla la misteriosa fondazione che gestirà tutti gli aiuti umanitari?

Riporta wired.it: Fatta fuori l'Unrwa (Onu) accusata di legami con Hamas, Israele passerà il controllo di tutto il flusso umanitario verso l'enclave a una struttura dai contorni a dir poco oscuri, secondo il Financial ...