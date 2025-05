Onno | nuovo lido pronto al debutto Come sarà e quando aprirà

A Onno di Oliveto Lario, sul lago di Como, aprirà presto un nuovo lido attrezzato con pontile, pronto a diventare il punto di riferimento per questa estate. Situato sulle ceneri del Pareo Beach, chiuso nel 2020, il nuovo spazio promette relax e divertimento, con un'apertura prevista già questa estate, nel 2025, portando per la prima volta il mare sul lago.

Oliveto Lario, 22 maggio 2025 – Al lago come al mare. Sul lago di Como, a Onno di Oliveto Lario, apre un nuovo lido attrezzato, con tanto di pontile. Il taglio del nastro inaugurale forse già per quest’estate. S orgerà sulle ceneri del Pareo beach, chiuso dal 2020 per “gravi inadempienze“ e mai più riaperto, e, da allora, abbandonato e vandalizzato. Ci saranno fino a 160 lettini e relativi ombrelloni, un chiosco con bar, un parco giochi per i più piccoli e un attracco per imbarcazioni, anche a noleggio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Onno: nuovo lido pronto al debutto. Come sarà e quando aprirà

