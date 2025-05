Onana nuovo record negativo per il portiere del Manchester United | è l’unico in Europa ecco di cosa si tratta

André Onana, portiere del Manchester United, segna un record negativo in Europa: è il primo in assoluto a perdere tre finali. Un risultato che mette in luce le difficoltà dell’estremo difensore, ancora lontano dal raggiungimento di traguardi prestigiosi. Un episodio che fa riflettere sulle sfide e le sfide imposte dalla gloria del calcio internazionale.

André Onana conquista, suo malgrado, un nuovo record negativo: in Europa è l’unico calciatore in Europa ad aver perso tre finali. Andre Onana entra nei libri dei record, ma per motivi tutt’altro che lusinghieri. Come riportato da Goal.com, il portiere del Manchester United è diventato il primo giocatore nella storia a perdere tre finali europee . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Onana, nuovo record negativo per il portiere del Manchester United: è l’unico in Europa, ecco di cosa si tratta

