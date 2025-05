Omicidio Rotaru in aula la cintura con cui Erik Zorzi l' avrebbe uccisa

Oggi a Padova, Erik Zorzi, 42 anni, è stato interrogato per otto ore nel processo per l'omicidio di Nicoleta Rotaru, sua ex moglie. Tra esame e contro-esame, si sono ricostruiti i dettagli della tragica vicenda, inclusa la cintura usata presumibilmente da Zorzi per uccidere Rotaru e l'inscenamento del falso suicidio.

Tra esame e contro-esame: nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, è stato interrogato per otto ore in Tribunale a Padova Erik Zorzi, il 42enne accusato di aver ucciso l'ex moglie 37enne Nicoleta Rotaru inscenando poi un finto suicidio da parte della donna, con cui continuava a vivere ad Abano.

