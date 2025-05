Oltre 23mila posti di lavoro messi a disposizione dalle imprese del Padovano fino a luglio

Oltre 23.000 posti di lavoro sono stati messi a disposizione dalle imprese del padovano fino a luglio, con un aumento rispetto ai trimestri precedenti. Tra maggio e luglio 2025, il fabbisogno di personale si inasprisce, passando da 7.260 a 7.760 unitĂ a maggio e crescendo nel trimestre. La domanda di occupazione nel territorio padovano continua a manifestarsi in modo crescente.

