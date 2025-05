Oggi la decisione del tribunale sul caso Todde

AGI - Questa mattina il tribunale di Cagliari si pronuncerà sul ricorso per l'eventuale decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde. Si tratta di una decisione che potrebbe cambiare le sorti dell'intera Assemblea regionale. La maggioranza, il campo largo del centrosinistra, e l'opposizione di centrodestra attendono con il fiato sospeso la decisione del collegio della prima sezione civile del tribunale ordinario di Cagliari, presieduto da Gaetano Savona. Sempre nella stessa udienza si deciderà anche in merito ai controricorsi 'ad opponendum' presentati da vari consiglieri della maggioranza, dagli assessori regionali del Turismo Franco Cuccureddu, e del Lavoro Desirè Manca, e da due privati cittadini, Salvatore Corrias ed Emanuele Beccu. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Oggi la decisione del tribunale sul caso Todde

