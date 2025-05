Offese la memoria di Alessandra Matteuzzi a processo la psicologa | Le sue parole ancora fanno male

Il processo contro la psicologa che ha offeso la memoria di Alessandra Matteuzzi prosegue, riaccendendo il dolore della famiglia. Stefania Matteuzzi, determinata a ottenere giustizia per la sorella assassinata, si prepara ad affrontare un nuovo dibattimento, mentre le parole dell’accusata continuano a ferire profondamente i suoi cari. Bologna, 22 maggio 2025.

Bologna, 22 maggio 2025 – “Il 13 novembre sarò in aula ad Ancona ”. Stefania Matteuzzi non si ferma. La sua battaglia perchĂ© sua sorella Alessandra, massacrata sotto casa dall’ex Giovanni Padovani, abbia giustizia va avanti. E ieri per Stefania un ulteriore passo avanti è stato fatto con l’imputazione coatta della psicologa marchigiana Manuela Bargnesi, che aveva postato su TikTok dei video in cui, prendendo le parti dell’assassino, parlava della vittima come di una “figura abusante” che aveva “manipolato” Padovani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Offese la memoria di Alessandra Matteuzzi, a processo la psicologa: “Le sue parole ancora fanno male”

