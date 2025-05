Oblivion remastered | perché nessuno riesce a finirlo

Il recente rilascio di Oblivion Remastered ha conquistato immediatamente le classifiche, attirando un gran numero di giocatori. Tuttavia, sorprendentemente, la maggioranza di essi non riesce a completarlo, mostrando una bassa percentuale di completamento. Analizzare le ragioni di questa difficoltà e il successo inaspettato del gioco è fondamentale per capire le sfide di un classico rimasterizzato.

bassa percentuale di completamento di oblivion remastered. Il recente rilascio di Oblivion Remastered ha sorpreso molti, registrando un successo immediato e scalando le classifiche fino alla prima posizione. Nonostante l’elevato numero di giocatori e la qualità riconosciuta del titolo, i dati evidenziano che soltanto una piccola parte degli utenti è riuscita a portare a termine la campagna principale. percentuale di completamento molto bassa. Recentemente si è appurato che solo il 3% dei giocatori ha concluso The Elder Scrolls IV: Oblivion, nonostante si tratti di uno dei remaster più popolari mai realizzati. 🔗Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Oblivion remastered: perché nessuno riesce a finirlo

Altre letture consigliate

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ritorno a Tamriel con l’Unreal Engine 5 | Recensione

Nel panorama videoludico, i veri miracoli sono rari, eppure ogni tanto accade qualcosa di straordinario.

Mod oblivion remastered migliora il sistema di intelligenza artificiale di bethesda

Oblivion Remastered, la versione rivisitata del celebre gioco di ruolo, vede miglioramenti significativi nel sistema di intelligenza artificiale.

Barche a Napoli, è allarme ormeggi: «Solo una su quattro riesce a trovare posto»

A Napoli, la situazione degli ormeggi per le barche diventa critica: solo una su quattro riesce a trovare posto.

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Elder Scrolls Oblivion Remastered: a 1 mese dall’uscita solo il 3% è riuscita a fare questa cosa semplicissima

Riporta player.it: Tutti stanno giocando alla remastered di Oblivion, ma solo pochi sono riusciti a raggiungere questo obiettivo.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, la recensione su PS5

Scrive gamesplus.it: La recensione di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, una versione rivisitata attraverso l'ausilio dell'Unreal Engine 5 e con qualche altra "chicca" da non perdere.

Recensione The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, fra nostalgia e modernità

tuttotek.it scrive: Il nostro ritorno a Cyrodiil è stato nostalgico, impattante e poetico: vi parliamo di Oblivion Remastered in questa recensione.