Nuovo stadio le prescrizioni complicano l' iter ma si va avanti | entro cinque mesi la consegna del progetto

Nonostante le prescrizioni abbiano complicato l’iter, il progetto del nuovo stadio Romeo Neri procede verso la consegna entro cinque mesi. Durante un aggiornamento del 22 maggio, si è confermato che, sebbene ancora in fase di valutazione, la procedura per il progetto di fattibilità tecnico-economico continua a avanzare.

Per il progetto di fattibilità tecnico-economico relativo alla costruzione del nuovo stadio Romeo Neri bisogna ancora attendere. Ma la procedura va avanti. E' quanto emerge a seguito di un incontro di aggiornamento che si è tenuto nella giornata di giovedì (22 maggio) tra i proponenti del.

