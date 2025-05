Nuovo San Siro dal verde alla società per l’acquisto | la linea del sindaco Sala

Il sindaco Giuseppe Sala si esprime sul futuro del nuovo stadio di San Siro, evidenziando un percorso tecnico gestito dalla città. Mentre il progetto per rinovare o costruire da zero è ancora in fase di elaborazione, Sala si mostra ottimista, sperando che questo sia finalmente il momento giusto per realizzare un'opera tanto attesa e strategica per Milano.

Milano – "Il Piano di Milan e Inter per il nuovo stadio di San Siro? Non vedo criticità insormontabili, ma un percorso di lavoro che in questo momento è più tecnico e più gestito dalla Direzione generale del Comune. È la volta buona? Lo spero, perché è un lavoro infinito". Il sindaco Giuseppe Sala predica ottimismo sull'iter per arrivare all'approvazione definitiva del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) sullo sviluppo della Grande funzione urbana a San Siro presentato lo scorso 11 marzo dai club al Comune e appena analizzato dalla Conferenza di servizi preliminare.

