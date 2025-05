Nuovo album ’Songs for two’ dentro l’amore

Il nuovo album di Ida Landsberg, "Songs for Two Dentro l'Amore," è un viaggio acustico tra le diverse sfumature dell'amore. Con sedici brani intimi e delicati, voce e piano si uniscono per raccontare, in modo poetico e sincero, le mille declinazioni di questo sentimento universale. Un progetto che invita ad immergersi nelle emozioni più profonde, in un racconto musicale unico e coinvolgente.

È l’amore, in tutte le sue declinazioni, il tema del nuovo album di Ida Landsberg. Un album acustico, dalle atmosfere intime e delicate, in cui voce e piano si fondono in un racconto musicale composto da sedici brani, che come un ‘concept album’ esplorano il tema dell’amore nelle sue diverse sfaccettature, dall’innamoramento al sogno, fino alla delusione e alla rabbia. Si intitola ‘ Songs for two ’, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali europee con la Wow Records e presto arriverà anche nel resto del mondo con la EQ Music and Media. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo album ’Songs for two’ dentro l’amore

Leggi anche questi approfondimenti

Fabri Fibra annuncia il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno 2025

Fabri Fibra svela finalmente il suo atteso nuovo album, "Mentre Los Angeles brucia", in uscita il 20 giugno 2025.

La cantautrice Sue presenta il nuovo album a Genova

La cantautrice SUE si prepara a incantare Genova con il suo nuovo album "Come luce", in uscita il 16 maggio.

Romina Falconi lancia il nuovo album ‘Rottincuore’

Romina Falconi presenta il suo nuovo album "Rottincuore", in uscita il 16 maggio. Con un look eccentrico e una voce che richiama atmosfere pasoliniane, l'artista si rivela in un concept album dedicato alle fragilità umane.

Approfondimenti da altre fonti

In anteprima a Bologna, il Semm Music Store presenta il preascolto esclusivo del nuovo album dei Cure, "Mixes of a lost world", grazie a un segnale degli JoyCut a Robert Smith. Intanto, il duo "Songs for Two" approfondisce l’amore, e sui social si annuncia il nuovo album degli Suede, "Antidepressants", con il singolo "Disintegrate". 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo album ’Songs for two’ dentro l’amore

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Black Keys, il nuovo album ha una data di uscita

Segnala rockol.it: 16 mag 2025 - La band fornisce ulteriori dettagli del disco "No rain, no flowers", e pubblica un nuovo singolo ...

Ed Sheeran, il nuovo album “Play” ha una data di uscita

Segnala rockol.it: Ed Sheeran ha finalmente comunicato la data di uscita del suo nuovo album in studio “Play”. Il giorno prescelto per la pubblicazione è il prossimo 12 settembre. L’annuncio è arrivato insieme al nuovo ...