Nuovi dazi dell' Ue contro Mosca L' ira del Cremlino Colpiti i beni agricoli | al Pe la maggioranza di governo si spacca

L'UE approva nuovi dazi contro Mosca, colpendo beni agricoli e fertilizzanti russi e bielorussi, mentre il Cremlino si infuria. La misura, parte di un fronte unito in attesa di sanzioni più incisive su petrolio e banche, rischia di spaccare la maggioranza di governo. Una nuova fase di tensioni tra l’Europa e Vladimir Putin si apre, con implicazioni economiche e geostrategiche.

In attesa delle sanzioni-bazooka che potrebbero colpire il petrolio e le banche di Mosca, l' Ue finalizza una nuova mossa contro Vladimir Putin. Il Parlamento europeo ha infatti dato via libera a nuovi dazi verso i prodotti agricoli e i fertilizzanti russi e bielorussi, completando così l' iter partito dalla Commissione lo scorso gennaio. Non era scontato. Le nuove tariffe, in un contesto di relazioni.

