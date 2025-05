Nuova Dacia Bigster | nei crash test il brand delude ancora

La nuova Dacia Bigster, presentata al Salone di Parigi 2024, si aggiunge alle recenti delusioni in occasione dei crash test. Il SUV romeno, molto atteso, ha infatti ottenuto una valutazione insoddisfacente di tre stelle su cinque, sollevando dubbi sulla sicurezza e sulla qualitĂ del modello nel segmento dei veicoli di medie dimensioni.

Ancora una volta, con la sua ultima nata, la Dacia Bigster, il brand romeno va a “ciccare” clamorosamente il test sulla sicurezza dell’auto. La Dacia Bigster, SUV di medie dimensioni presentato ufficialmente al Salone di Parigi nell’ottobre 2024, ha ottenuto una valutazione di tre stelle su cinque nei test Euro NCAP pubblicati nel maggio 2025. Questo risultato riflette un equilibrio tra una buona protezione passiva e alcune carenze nei sistemi di assistenza alla guida. Dettagli del crash test Euro NCAP. 🔗Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Bigster: nei crash test il brand delude ancora

Approfondisci con questi articoli

Con la nuova Dolphin Surf, BYD prende di mira Dacia Spring e Hyundai INSTER

BYD introduce in Italia la Dolphin Surf BYD, la sua city car elettrica compatta ed economicamente accessibile, pensata per sfidare Dacia Spring e Hyundai i-Stare.

Milano, ecco la nuova ZTL: il regolamento e le regole da rispettare

Milano lancia la nuova zona a traffico limitato nel Quadrilatero della moda, con regole specifiche da seguire.

Diplomazia della Difesa. Così l’Italia può contare nella nuova architettura della sicurezza europea

Il 9 maggio 2025 ha segnato una data storica per l'Europa, celebrando la vittoria sul nazismo mentre si riassestavano gli equilibri geopolitici.

Ne parlano su altre fonti

La Dacia Bigster ibrida a GPL si può ordinare

Da msn.com: La gamma della Dacia Bigster si amplia con l'introduzione della versione mild hybrid G-140, mossa dal 1.2 elettrificato alimentato sia a benzina sia a GPL. Una versione bifuel dunque che beneficia ...

Dacia apre gli ordini per Bigster Mild Hybrid G-140

Come scrive ansa.it: Dacia ha aperto gli ordini per il nuovo Bigster Mild Hybrid G-140. Con un prezzo a partire da 24.800 euro, la motorizzazione è disponibile dal livello di allestimento Essential ed è già ordinabile in ...

Nuova Dacia Bigster: porte aperte e test drive il 10 e 11 maggio

Segnala motorisumotori.it: Dacia ha organizzato un weekend di porte aperte il 10 e 11 maggio, durante il quale sarà possibile ammirare da vicino il nuovo Bigster.