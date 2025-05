Nuoto Martinenghi e Quadarella vittoriosi nel day-2 del Mare Nostrum a Barcellona Pioggia di podi per gli azzurri

Nel secondo giorno del Mare Nostrum a Barcellona, l'Italia si distingue con vittorie di Martinenghi e Quadarella, regalando numerosi podi agli azzurri. La seconda giornata al 46° Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona conferma la forza del nuoto italiano, con risultati più che soddisfacenti in una cornice di competizione intensa e pioggia di successi.

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del 46° Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, seconda tappa del circuito internazionale Mare Nostrum 2025 di nuoto. Contingente italiano numeroso nelle acque catalane e i riscontri sono stati più che soddisfacenti. Si parte dalle due affermazioni di giornata, ovvero Simona Quadarella nei 1500 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. La romana si è imposta nelle 30 vasche col crono di 16:04.21 precedendo l’altra azzurra Emma Vittoria Giannelli (16:27. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Martinenghi e Quadarella vittoriosi nel day-2 del Mare Nostrum a Barcellona. Pioggia di podi per gli azzurri

Esordio con vittoria per Simona Quadarella al Mare Nostrum! A Barcellona Martinenghi, Razzetti e Viberti sul podio

La seconda tappa del Mare Nostrum 2025 a Barcellona si apre con un'esordio vittorioso per Simona Quadarella nei 400 stile libero, che conquista l'oro al fotofinish davanti alla portoghese Martins.

Esordio con vittoria per Simona Quadarella al Mare Nostrum! Martinenghi, Razzetti e Viberti sul podio

Esordio vittorioso per Simona Quadarella alla seconda tappa del Mare Nostrum 2025 a Barcellona, dove anche Martinenghi e Razzetti trovarono il podio.

