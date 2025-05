Nostalgia anni Ottanta con i Barboni di Lusso

I 'Barboni di Lusso' sono cinque talentuosi musicisti che rendono omaggio agli anni '80 con un'energia unica. Con successi alla Festa della Birra di Gatteo Mare, portano in scena hit indimenticabili degli anni Ottanta, rivisitandoli con passione e stile. Roberto Ravagnan, Ruggero Giunchi, Filippo Lucchi, Daniele Caroli e Filippo Pilandri trasformano il passato in un’esperienza musicale coinvolgente e nostalgica.

Si chiamano ‘ Barboni di Lusso ’, cinque musicisti che propongono musica degli anni ‘80 come hanno fatto alla Festa della birra a Gatteo Mare con grande successo. Sono: Roberto Ravagnan cantante, Ruggero Giunchi batteria, Filippo Lucchi chitarra, Daniele Caroli basso, e Filippo Pilandri tastiere. Quando è nato il gruppo? "Nel 2012. Eravamo tutti provenienti da altre esperienze musicali ed è stata la passione per gli anni ‘80 a unirci sotto la stessa bandiera musicale". Perchè la scelta del nome Barboni di Lusso? "Eravamo alla ricerca di un nome originale, come succede in tutti i grupi e faticano sempre a trovarlo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nostalgia anni Ottanta con i Barboni di Lusso

