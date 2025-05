Nono Cielo ecco il drone-kamikaze cinese che semina il panico

Il drone kamikaze cinese Jiu Tian, annunciato al recente evento di Zuhai, sta suscitando crescente preoccupazione. Secondo i media ufficiali, i collaudi principali inizieranno entro fine giugno. Questo enorme drone, ancora in fase di test, rappresenta un'inedita minaccia tecnologica, alimentando timori di un'inedita forma di guerra aerea che potrebbe cambiare gli equilibri militari internazionali.

È imminente, stando ai giornali del regime cinese, come il South China Morning Pos t, l’inizio, «entro la fine di giugno», dei collaudi del grosso drone cinese Jiu Tian, il cui prototipo era stato presentato in forma statica, cioè parcheggiato sulla pista, alla fiera aerospaziale di Zuhai nel novembre 2024 e che ora verrà sperimentato in volo come una sorta di “portaerei volante”. L’aereo robot, infatti, può trasportare e lanciare dalla sua capiente stiva ben 100 piccoli droni kamikaze, per azioni d’attacco “a sciami”, in alternativa a un carico bellico più tradizionale, come missili da crociera indirizzati a bersagli terrestri e marittimi, o missili aria-aria per l'autodifesa da caccia nemici. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it