Non so chi sia Michele Morrone il sedicente secondo miglior attore italiano

Non conosco Michele Morrone, che si proclama secondo miglior attore italiano, ma pare sia al centro di uno scandalo attuale. Sebbene non sappia molto di lui, è impossibile ignorare il suo ruolo, soprattutto considerando che Francesca Fagnani ha annunciato di aver terminato gli ospiti. Parlerò quindi di questo personaggio e del contesto in cui si inserisce, anche se la mia conoscenza rimane limitata.

Io Michele Morrone non so chi sia, però pare che sia al centro dello scandale du jour e quindi non posso mica esimermi dal parlare di questo tizio che diventa tema in seguito a un problema ben noto a chi fa programmi di interviste: Francesca Fagnani ha finito gli ospiti. Io Michele Morrone non so chi sia, però quando ho messo su “Belve” per recuperare il mio ritardo sull’indignazione del momento ho notato che sulle mani tatuate aveva tre giganteschi anelli, e credo d’aver giĂ detto cosa penso degli uomini anellati che hanno rovinato il mondo, sebbene di solito essi siano almeno cinquantenni e invece questo Morrone sia un pupo men che trentacinquenne. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Non so chi sia Michele Morrone, il sedicente secondo miglior attore italiano

